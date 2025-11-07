संयुक्त राष्ट्र ने आतंक सरग़ना जौलानी पर लगे प्रतिबंध हटाए 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर, सीरिया के आतंकवादी नेता अबू मोहम्मद अल-जौलानी और उसके गृह मंत्री अनस खत्ताब पर लगाए गए प्रतिबंध खत्म कर दिए।

यह प्रस्ताव अमेरिका की ओर से पेश किया गया था, जिसे 14 देशों का समर्थन मिला जबकि चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

प्रतिबंध हटाने का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अल-जौलानी अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर जाने वाला है। व्हाइट हाउस के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोमवार को उससे मुलाकात करेगा।

सीरिया के विदेश मंत्री असअद अल-शैबानी ने कहा कि अश-शरअ अपने दौरे के दौरान शेष प्रतिबंधों के हटाने, सीरिया के पुनर्निर्माण और आतंकवाद-रोधी मुद्दों पर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत करेगा।

अमेरिकी अधिकारियों ने इससे पहले भी अल-जौलानी के नेतृत्व वाले समूह पर कुछ प्रतिबंध हटा दिए थे, जिसे आलोचक आतंकवाद के खिलाफ नीति में विरोधाभास बता रहे हैं।

