इंडोनेशिया की राजधानी में मस्जिद में धमाका, 54 लोग घायल

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक मस्जिद में हुए कई धमाकों में कम से कम 54 लोग घायल हो गए हैं।

यह मस्जिद “क्लापा गाडिंग” इलाके में स्थित एक हाई स्कूल परिसर का हिस्सा है। पुलिस ने बताया कि यह धमाके जुमे की नमाज़ के दौरान हुए, अभी तक इन धमाकों के कारणों का पता नहीं चल सका है, जांच जारी है।

इंडोनेशियाई संसद के उपाध्यक्ष सोफमी दास्को अहमद ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और बताया कि संदिग्ध व्यक्ति की उम्र लगभग 17 साल है और वह ऑपरेशन थियेटर में है।

जकार्ता पुलिस प्रमुख एडी सुहेरी के अनुसार, घायलों में मामूली से लेकर गंभीर रूप से झुलसे लोग शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना स्थल की शुरुआती तस्वीरों में हरी रंग की मस्जिद दिखाई दे रही है, जिसके बाहर बड़ी संख्या में जूते रखे हुए हैं और पूरा इलाका पुलिस की पीली पट्टी से घिरा हुआ है। हालांकि, मस्जिद की बाहरी दीवारों को कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा। इंडोनेशिया के उप सुरक्षा मंत्री लुडविक फ्रेडरिक ने बताया कि मस्जिद में कम से कम दो धमाकों की पुष्टि हुई है।

यह मस्जिद उत्तर जकार्ता के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है, जो नौसेना का इलाका है और यहां बड़ी संख्या में सैन्यकर्मी और सेवानिवृत्त अधिकारी रहते हैं।

