लेबनान सीमा पर ज़ायोनी सेना की संदिग्ध गतिविधि तेज़ 

लेबनानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शनिवार रात दक्षिणी लेबनान के अइतरोन कस्बे के आसपास ज़ायोनी सैन्य वाहनों की संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं।

अहलेबैत (अ) न्यूज़ एजेंसी –अबना के मुताबिक, ये गतिविधियाँ “जबल अल-बात” नामक हाल ही में बने ज़ायोनी सैन्य ठिकाने के पास हुईं और इनके साथ लो-फ्लाइंग क्वाडकॉप्टर ड्रोन भी उड़ते देखे गए।

यह घटनाक्रम इस्राईल–हिज़्बुल्लाह युद्धविराम समझौते की पहली वर्षगांठ से ठीक पहले सामने आया है। इसके बावजूद, तल अवीव दक्षिणी लेबनान में अपने हवाई हमले जारी रखे हुए है। ज़ायोनी शासन का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य हिज़्बुल्लाह की सैन्य संरचनाओं के पुनर्निर्माण को रोकना है।

रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी सेना अब भी लेबनान की सीमा के अंदर पांच स्थानों पर मौजूद है, जबकि लेबनानी सरकार ने इन क्षेत्रों से तत्काल ज़ायोनी सेना की वापसी की मांग की है।

बता दें कि शनिवार के हमलों में तीन लेबनानी नागरिक शहीद हुए हैं। इस बीच,लेबनान सरकार ने इस्राईल के साथ संघर्षविराम के लिए बातचीत की तत्परता जताई है, लेकिन हिज़्बुल्लाह ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि देश को राजनीतिक बातचीत के जाल में नहीं फँसना चाहिए।

