तुर्की ने जायोनी नेता के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया 

तुर्की के इस्तांबुल मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय ने गज़्ज़ा जंग के संबंध में नरसंहार के आरोपों पर इस्राईल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित 37 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तुर्की के एक अखबार में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, उनमें रक्षा मंत्री इसराइल कैट्ज़, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर, और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर भी शामिल हैं।

इस्राईल के निकट सहयोगी और रणनीतिक साझीदार तुर्की की ओर से जारी इस वारंट में अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि इस्राईल गज़्ज़ा पट्टी में चल रहे युद्ध के दौरान संगठित तरीके से नागरिकों को निशाना बना रहा है।

