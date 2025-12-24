संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में रूसी प्रतिनिधि वासिली नेबेंज़िया ने वेनेजुएला की तटीय नाकाबंदी को पूर्ण और खुली आक्रामकता बताते हुए अमेरिका को इसके गंभीर परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने वाशिंगटन की भूमिका की पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका इस व्यवहार के विनाशकारी परिणामों का सीधा जिम्मेदार है और यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एकतरफा और कानून विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। रूसी प्रतिनिधि ने अफसोस जताया कि अमेरिकी प्रशासन अभी भी वेनेजुएला के संबंध में पुरानी और असफल नीतियों को अपना रहा है।

वेनेजुएला के राजदूत सैमुअल मोंकाडा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उनका देश एक बड़ी योजना का केवल पहला निशाना है, अमेरिका मतभेद पैदा करके चरणबद्ध हमले करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि अमेरिका अपने कदमों को युद्ध अधिकारों की आड़ में उचित साबित करने की कोशिश कर रहा है।

मोंकाडा ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार का मालिक होने का दावा करता है जो इतिहास की सबसे बड़ी लूट का उदाहरण है। उन्होंने चेतावनी दी कि तेल के लिए युद्ध का अनुभव इराक, सीरिया और लीबिया में विनाश के अलावा कुछ नहीं लाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अमेरिकी हमलों में तेजी आई तो वेनेजुएला अपने बचाव के अधिकार का पूरी तरह से उपयोग करेगा।

चीनी राजदूत ने भी किसी भी बहाने से वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अवैध प्रतिबंधों का विरोध किया और अमेरिका से मांग की कि वह कैरेबियाई क्षेत्र में जहाजरानी की सुरक्षा और वहाँ के क्षेत्रीय देशों की स्वतंत्रता का सम्मान करे।