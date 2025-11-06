  1. होम
ईरान और सऊदी अरब ने इस्लामी सहयोग संगठन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया

6 नवंबर 2025 - 13:47
ईरान और सऊदी अरब के बीच सामंजस्य, सहयोग और सकारात्मक संबंध न केवल दोनों देशों के हित में हैं बल्कि उनके प्रभाव क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी महसूस किए जाते हैं।

ग़ज़्ज़ा में ज़ायोनी शासन के युद्ध अपराधों के बीच, ईरान और सऊदी अरब ने इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

ईरान के उप विदेश मंत्री काज़िम ग़रीबाबादी ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सऊदी विदेश मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय मामलों के सहायक मंत्री अब्दुलरहमान अल-रसी से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग बढ़ाना था।

ग़रीबाबादी ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच सामंजस्य, सहयोग और सकारात्मक संबंध न केवल दोनों देशों के हित में हैं बल्कि उनके प्रभाव क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी महसूस किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में कई समान हित हैं, इसलिए आपसी सम्मान और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों के आधार पर संबंधों को और विस्तृत किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि OIC सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ताकि यह संगठन वैश्विक स्तर पर मुसलमानों की प्रभावी आवाज़ बन सके।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों में जारी सहयोग, मानवाधिकार, कानूनी और न्यायिक मामलों, तथा इस्लामी सहयोग संगठन की भूमिका पर चर्चा की और कहा कि OIC को ग़ज़्ज़ा में क़ाबिज़ शासन की आक्रामकता और उसके अत्याचारों के खिलाफ़ और अधिक निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए।

