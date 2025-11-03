हज़रत ज़हरा की वसीयत

:امام حسین علیه السلام
فَلَمّا حَضَرَتهَا الوَفاةُ وَصَّت أميرَ المُؤمِنينَ عليهالسلام أن يَتَوَلّى أمرَها ويَدفِنَها لَيلاً ويُعَفِّيَ قَبرَها، فَتَوَلّى ذلِكَ أميرُ المُؤمِنينَ عليهالسلام ودَفَنَها وعَفّى مَوضِعَ قَبرِها
الأمالي للمفيد : ص ۲۸۱ ح ۷
इमाम हुसैन अ.स.
जब फ़ातिमा (स.अ.) की शहादत का वक्त करीब आया, तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अली (अ.स.) को वसीयत की कि वे खुद उनकी आखिरी रुसूम का इंतेज़ाम करें, उन्हें रात के समय दफ़नाएँ, और उनकी क़ब्र को समतल और बेनिशान बना दें।
अमीरुल मोमिनीन (अ.स.) ने उनकी इस वसीयत को पूरा किया, उन्हें दफ़नाया, और हज़रत फ़ातिमा (स.अ.) की क़ब्र को जमीन से मिलायाऔर बेनिशान कर दिया।
आपकी टिप्पणी