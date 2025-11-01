 वेनेज़ुएला के तट की ओर बढ़े अमेरिकी युद्धपोत; 200 किलोमीटर से भी कम दूरी

अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस इवो जीमा और इसके साथ चल रहे आर्ले बर्क वर्ग के कई युद्धपोत वेनेज़ुएला के ला ऑर्चिला द्वीप से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर पहुँच गए हैं।

न्यूज़वीक पत्रिका ने सैटेलाईट तस्वीरों के हवाले से रिपोर्ट दी कि इवो जीमा और उसके साथ चलने वाले जहाज़ हाल के दिनों में ग्रेनेडा के तट पर देखे गए थे और अब पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ये पोत वर्तमान में 124 मील की दूरी पर हैं जहाँ वेनेज़ुएला का एक प्रमुख वायुसेना अड्डा और रडार केंद्र स्थित है।

न्यूज़वीक ने चेतावनी दी कि अगर ये युद्धपोत और करीब आते हैं, तो वे सटीक मिसाइल हमलों के लिए उपयुक्त दायरे में आ जाएँगे।

इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को किसी भी प्रकार के सैन्य हमले की योजना से इनकार किया, हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि उनकी सरकार वेनेज़ुएला की सैन्य ठिकानों पर संभावित हमलों की तैयारी कर रही है।

कुछ घंटे पहले, वेनेज़ुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्ज़ ने कहा कि अमेरिका जानबूझकर क्षेत्रीय देशों के खिलाफ हमलों को “सामान्य” बनाने की स्थिति पैदा कर रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी से होने वाला असली मुनाफ़ा लैटिन अमेरिकी देशों के खज़ानों में नहीं जाता, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के टैक्स हेवन्स में जमा होता है।

