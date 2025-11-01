हज कमेटी ने भुगतान की तारीख बढाई

हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के खर्चों के भुगतान की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी शहनवाज़ ने ऐलान किया है कि सभी सेलेक्टेड टूरिस्ट- चाहे वे ड्रॉ के ज़रिए चुने गए हों या वेटिंग लिस्ट में हों, उन्हें पहली और दूसरी दोनों किस्तें मिलाकर कुल 2,77,300 रुपये इस नई तारीख को जमा करना होगा।

उन्होंने साफ किया कि अगर कोई चयनित हाजी 7 नवंबर तक दोनों किस्तों का भुगतान नहीं करता है, तो उसकी हज यात्रा रद्द कर दी जाएगी। भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। हज पर जाने वाली ज़ायरीन हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट या Haj Suvidha App पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसों का भुगतान कर सकते हैं.