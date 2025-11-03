इस्राईल ने मिस्र के साथ सबसे बड़े गैस समझौते को ठंडे बस्ते में डाला

ज़ायोनी ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने घोषणा की है कि तल अवीव, सुरक्षा हितों की गारंटी के बिना, मिस्र के साथ गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, जिसके कारण यह ऐतिहासिक समझौता ठंडे बस्ते में चला गया है।

ज़ायोनी कैबिनेट के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा है कि तल अवीव राजनीतिक और आर्थिक कारणों से मिस्र के साथ बड़े गैस समझौते को पूरा करने के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक इस्राईल के सुरक्षा हितों की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक वह इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

इस्राईली मीडिया का दावा है कि अमेरिका इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ज़ायोनी शासन पर दबाव डाल रहा है। इस्राईली अखबार ने बताया कि अमेरिकी ऊर्जा की दिग्गज कंपनी शेवरॉन, जो इस गैस क्षेत्र का संचालन करती है, इस्राईल पर समझौते की मंज़ूरी के लिए दबाव बना रही है।

विश्लेषकों का मानना है कि इस्राईल गैस के इस मुद्दे का इस्तेमाल मिस्र पर दबाव डालने के लिए कर रहा है, ताकि गज़्ज़ा में युद्धविराम समझौते में मिस्र और तुर्की की भूमिका के कारण मिस्र को सज़ा दी जा सके।

