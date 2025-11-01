अमेरिका के परमाणु परीक्षण दुनिया की शांति के लिए खतरा 

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने अमेरिका द्वारा परमाणु हथियारों के परीक्षण फिर से शुरू करने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है।

उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नए परमाणु संकट की ओर धकेलने के बराबर है।

वॉशिंगटन की इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए अराक़्ची ने कहा कि अमेरिका ने अपने “डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस” का नाम बदलकर “डिपार्टमेंट ऑफ वॉर” रख दिया है, जो उसकी आक्रामक नीतियों का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब एक ऐसा “परमाणु हथियारों से लैस बदमाश राज्य” बन चुका है, जो खुद तो घातक रखता है लेकिन ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को बदनाम करने से बाज नहीं आता।

अराक़्ची ने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान की सुरक्षित परमाणु स्थलों पर हमले की धमकियाँ देना और उसके शांतिपूर्ण कार्यक्रम को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों की खुली अवहेलना है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि वह अमेरिका को परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने पर जवाबदेह ठहराए, क्योंकि यह एक गैर-जिम्मेदाराना कदम है जो वैश्विक अस्थिरता को जन्म दे सकता है।