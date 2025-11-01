  1. होम
1 नवंबर 2025 - 11:19
समाचार कोड: 1745129
अमेरिका के परमाणु परीक्षण दुनिया की शांति के लिए खतरा 

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने अमेरिका द्वारा परमाणु हथियारों के परीक्षण फिर से शुरू करने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है।

उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नए परमाणु संकट की ओर धकेलने के बराबर है।

वॉशिंगटन की इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए अराक़्ची ने कहा कि अमेरिका ने अपने “डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस” का नाम बदलकर “डिपार्टमेंट ऑफ वॉर” रख दिया है, जो उसकी आक्रामक नीतियों का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब एक ऐसा “परमाणु हथियारों से लैस बदमाश राज्य” बन चुका है, जो खुद तो घातक रखता है लेकिन ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को बदनाम करने से बाज नहीं आता।

अराक़्ची ने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान की सुरक्षित परमाणु स्थलों पर हमले की धमकियाँ देना और उसके शांतिपूर्ण कार्यक्रम को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों की खुली अवहेलना है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि वह अमेरिका को परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने पर जवाबदेह ठहराए, क्योंकि यह एक गैर-जिम्मेदाराना कदम है जो वैश्विक अस्थिरता को जन्म दे सकता है।

