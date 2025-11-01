सूडान ने संयुक्त राष्ट्र में यूएई को लताड़ा, बताया सोना चोर 

सूडान के शहर अल-फशर में बढ़ती हिंसा और नरसंहार की घटनाओं पर चर्चा के लिए बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक कूटनीतिक टकराव का मैदान बन गई।

बैठक के दौरान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के प्रतिनिधि मोहम्मद अबूशहाब और सूडान के प्रतिनिधि अल-हारिस इदरीस के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों ने एक-दूसरे पर सूडान में जारी युद्ध को बढ़ावा देने और सशस्त्र गुटों की मदद करने के आरोप लगाए।

सूडान के प्रतिनिधि इदरीस ने अबूधाबी पर “विनाशकारी भूमिका” निभाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूएई ने “रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़” (RSF) को हथियारों और पैसों से मदद दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को ऐसे कई दस्तावेज़ सौंपे हैं जो इस हस्तक्षेप का सबूत हैं।

इदरीस ने तीखे लहजे में कहा, “आपकी जगह सुरक्षा परिषद में नहीं बल्कि उन्हीं मिलिशियाओं के बीच है जिन्हें आप समर्थन देते हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ सूडान का सोना लूटकर यूएई भेजती है वही देश जो आज सूडान का युद्ध व्यापारी बन चुका है।”

यूएई के प्रतिनिधि अबूशहाब ने इन आरोपों को “झूठा और खतरनाक” बताया। उन्होंने कहा, “यह शर्मनाक है कि सूडान के कुछ लोग अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। यूएई ने शुरुआत से ही मानवीय सहायता और शांति की कोशिशों का समर्थन किया है।”

अबूशहाब ने कहा कि यूएई ने अपने अस्पतालों और हवाई अड्डों को सूडानी शरणार्थियों और घायलों के लिए खोला है, और ऐसे देश पर युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाना “अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण” है।

तनाव तब और बढ़ गया जब अबूशहाब ने कहा कि “सूडान की सशस्त्र सेनाएं और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ दोनों ने इस विनाशकारी युद्ध में खुद को देश के भविष्य से बाहर कर लिया है।”

इस बयान पर इदरीस भड़क उठे और बीच में बोलते हुए कहा कि “यूएई ही है जो ड्रोन भेजकर दारफुर में नागरिकों पर हमले कर रहा है।” बैठक का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों प्रतिनिधि गुस्से में बैठक छोड़कर चले गए।

