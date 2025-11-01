वेनेज़ुएला ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ लड़ रहा है अमेरिका महाद्वीप की लड़ाई 

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका की नीतियों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वेनेज़ुएला के खिलाफ किए जा रहे सभी कदमों का उद्देश्य युद्ध को उचित ठहराना, शासन परिवर्तन लाना और हमारे तेल के संसाधनों को लूटना है।

उन्होंने कहा कि बाहरी दबावों और मनोवैज्ञानिक युद्धों के बावजूद, वेनेज़ुएला के नागरिकों को चाहिए कि वह इस कठिन दौर में फौलादी हौसले, शांति, समझदारी और राष्ट्रीय एकता के साथ आगे बढ़ें।

मादुरो ने कहा कि उनका देश “पुनर्निर्माण और सुधार” के मार्ग पर है। उन्होंने बताया कि वह उन असंतुलनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रतिबंधों और नाकेबंदी के कारण पैदा हुए हैं, और अब देश एक वास्तविक, जन-आधारित लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “अगर वेनेज़ुएला के पास तेल, गैस, सोना, उपजाऊ ज़मीनें और गौरवशाली इतिहास न होता, तो शायद कोई हमारे देश का नाम भी न लेता।

मादुरो ने कैरेबियन क्षेत्र के देशों और लैटिन अमेरिका की जनता को संबोधित करते हुए कहा, “हमारी यह लड़ाई सिर्फ वेनेज़ुएला के लिए नहीं, बल्कि पूरे अमेरिकी महाद्वीप के लिए है। उन्होंने कहा कि “वेनेज़ुएला की जीत वास्तव में पूरे अमेरिकी महाद्वीप की जीत होगी। यह विजय साम्राज्यवादी झूठ के ख़िलाफ़ संप्रभुता और शांति की जीत होगी।”

