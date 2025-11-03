अमेरिका की बग़दाद को चेतावनी, इराक के निकट करेंगे हमला 

सऊदी अरब के एक मीडिया हाउस ने खबर देते हुए कहा है कि अमेरिका की ओर से इराक को दोनों देशों के संबंधों के भविष्य पर भरोसा दिलाने वाले संदेश के सिर्फ दो दिन बाद, बगदाद सरकार को व्हाइट हाउस की तरफ से एक गंभीर और खतरनाक चेतावनी दी है।

सऊदी अखबार अश्-शर्क अल-अवसत, ने रिपोर्ट दी है कि यह चेतावनी इस बात का संकेत देती है कि वाशिंगटन आने वाले दिनों में इराक की सीमा के पास किसी क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इसीलिए, इराकी प्रतिरोध समूहों को ऐसी किसी भी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।

अश् शर्क के स्रोतों के अनुसार, व्हाइट हाउस ने इराकी सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि देश के सशस्त्र समूह यदि वाशिंगटन की संभावित सैन्य गतिविधियों पर कोई प्रतिक्रिया दिखाते हैं तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

अश्-शर्क अल-अवसत ने इस चेतावनी को “कड़े लहजे वाली” बताया है और लिखा है कि यह संदेश अमेरिका के रक्षा मंत्री पिट हगस्ट ने इराक के रक्षा मंत्री साबित अल-अब्बासी को एक टेलीफोन कॉल के दौरान दिया।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह चेतावनी उस समय आई जब सिर्फ दो दिन पहले अमेरिका ने बगदाद को दोनों देशों के भविष्य के संबंधों को लेकर एक सहयोगात्मक संदेश भेजा था।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इराक 11 नवंबर को संसदीय चुनावों की तैयारी कर रहा है जो 2003 के बाद से छठे संसदीय चुनाव होंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, इराकी रक्षा मंत्री साबित अल-अब्बासी ने एक टीवी साक्षात्कार में खुलासा किया कि यह सख्त चेतावनी उन्हें अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हगस्ट ने एक फोन कॉल के जरिए दी।

