  1. होम
  2. सेवा
  3. ईरान समाचार

ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा 

22 दिसंबर 2025 - 15:13
समाचार कोड: 1764837
ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा 

ईरान के रक्षा मिसाइल कार्यक्रम का उद्देश्य देश को किसी भी आक्रामक हमले से सुरक्षित रखना है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम देश की रक्षा के लिए है, बातचीत के लिए नहीं।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने देश के मिसाइल कार्यक्रम को देश रक्षा का अहम हिस्सा बताते हुए किसी भी तरह की बातचीत या समझौते की संभावना को खारिज कर दिया है।
 ईरानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मिसाइल कार्यक्रम केवल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए विकसित किया गया है और इस पर कोई बातचीत या किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता है।
प्राप्त विवरण के अनुसार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बकाई ने अपनी साप्ताहिक न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के रक्षा मिसाइल कार्यक्रम का उद्देश्य देश को किसी भी आक्रामक हमले से सुरक्षित रखना है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम देश की रक्षा के लिए है, बातचीत के लिए नहीं। ईरान की रक्षा क्षमताएं किसी भी दुश्मन को हमला करने से रोकने के लिए हैं और यह चर्चा का विषय नहीं बन सकती हैं।
बकाई ने पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि ईरान के रक्षा मिसाइल कार्यक्रम को खतरा बताया जाता है, जबकि इस्राईल को आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। यह स्पष्ट विरोधाभास और नैतिक विफलता है, जिसके लिए अमेरिका और इस्राईल का समर्थन करने वाले देश जिम्मेदार हैं।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha