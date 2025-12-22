इराक से विदेशी ताकतों को बाहर करना ज़रूरी 

इराक में एक बार फिर देश से विदेश ताकतों को बाहर निकालने की मांग जोर पकड़ने लगी है ।इराकी संसद के एक प्रतिनिधि ने देश से विदेशी सेनाओं की वापसी की आवश्यकता पर जोर दिया है।

अल-मालुमा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, इराकी संसद के प्रतिनिधि महदी तकी ने जोर देकर कहा कि देश से हर तरह के कब्जे को खत्म करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय संप्रभुता विदेशियों की इराक में मौजूदगी खत्म किए बिना हासिल नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी नाम और बहाने से कब्जा इराक की राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है और इस देश के लोगों की इच्छा को कुचलने के समान है।

इस इराकी प्रतिनिधि ने कह कि अगले चरण में हमें इराक से विदेशी ताकतों को बाहर निकालने के लिए एक एकजुट राष्ट्रीय रुख अपनाना होगा। हमारे देश में अन्य देशों के हस्तक्षेप के बिना अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को चलाने की पर्याप्त ताकत है।