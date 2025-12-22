चीन ने वेनेजुएला के तेल टैंकर को जब्त किए जाने की निंदा की

चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा वेनेज़ुएला के तेल टैंकर को जब्त करने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अन्य देशों के तेल टैंकरों को जब्त करने की अमेरिका की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, "चीन हमेशा से अवैध एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध करता रहा है जिनका कोई अंतरराष्ट्रीय कानूनी आधार नहीं है और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि वेनेजुएला को अन्य देशों के साथ स्वतंत्र रूप से लाभकारी सहयोग विकसित करने का अधिकार है। लिन जियान ने कहा, "हमें विश्वास है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय वेनेजुएला के अपने कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा करने के रुख को समझेगा और उसका समर्थन करेगा।"

