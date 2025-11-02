इराक से तेल की  तस्करी करने में लगी हैं अमेरिकी कंपनियां 

इराकी राजनीतिक विश्लेषक मुहम्मद अल-ज़ारी ने खुलासा किया है कि अमेरिकी कंपनियाँ इराक से तेल की तस्करी में शामिल हैं।

मुहम्मद अल-ज़ारी ने बताया कि वे अमेरिकी कंपनियाँ जो इराकी कुर्दिस्तान में तेल के अनुबंधों में शामिल हैं, वास्तव में तस्करी में लिप्त समूह हैं।

उनके अनुसार, ये कथित कंपनियाँ कुर्दिस्तान के तेल को गैरकानूनी तरीके से तस्करी कर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेच रही हैं।

उन्होंने बताया कि इराकी तेल मंत्रालय ने इन कंपनियों के प्रतिनिधियों को अनुबंधों पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कारणों के बिना बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया।

मुहम्मद अल-ज़ारी ने याद दिलाया कि ओपेक पहले ही इराकी कुर्दिस्तान से प्रतिदिन लगभग 2 लाख बैरल तेल की तस्करी पर चिंता जता चुका है।

याद रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में अमेरिका की औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाने वाले एक बयान में कहा था कि *“इराक के पास इतना तेल है कि उसे समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या किया जाए!”