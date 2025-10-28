ट्रम्प को किम जोंग से मिलने की इच्छा, उत्तर कोरिया ने नहीं दिया भाव 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कोरिया यात्रा से पहले कई बार उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मिलने का निमंत्रण दे चुके हैं और सियोल के अधिकारियों ने भी इस पहल का स्वागत किया है।

अब तक उत्तर कोरिया की तरफ से खामोशी रही है और अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने बताया है कि इस प्रकार की मुलाकात के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की गई है। ट्रम्प के अमेरिका से निकलने से पहले, उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल परीक्षण की जानकारी दी, जिसे एक नया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बताया गया।

फिर भी, ट्रम्प अपनी एशिया यात्रा का उपयोग उत्तर कोरिया के नेता से मुलाकात की इच्छा को व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनकी पहली कार्यकाल में किम के साथ जो मुलाकातें हुई थीं, उन्हें फिर से शुरू किया जा सके।

ट्रम्प ने कहा: "मेरे साथ उसका अच्छा रिश्ता था। अगर वह चाहे, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन वह जानता है कि मैं वहां जा रहा हूं। अगर वह मिलना चाहता है, तो मैं बहुत स्वागत करूंगा।"

यह दोनों नेता 2018 और 2019 में परमाणु हथियारों के मुद्दे पर वार्ता टूटने से पहले एक-दूसरे से मिले थे। उत्तर कोरिया इन हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के कारण अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है।