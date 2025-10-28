तल अवीव ने वाशिंगटन से मांग की है कि वह लेबनान में युद्धविराम उल्लंघन को जारी रखेगा, जबकि रिपोर्टों से पता चला है कि अमेरिकी अधिकारी इस्राईल के उत्तरी कमान मुख्यालय में रहकर लेबनान पर हमलों की निगरानी कर रहे हैं।

तल अवीव ने वाशिंगटन से कहा है कि लेबनान के साथ युद्धविराम के बावजूद सैन्य हमले जारी रखें जाएंगे। ज़ायोनिस्ट इस्राईली अधिकारियों का दावा है कि हिज़्बुल्लाह ने पिछले कुछ महीनों में अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ा लिया है, जिसे वे इन हमलों के लिए औचित्य के रूप में पेश कर रहे हैं।

यह अनुरोध इस बात का संकेत है कि अमेरिका और इस्राईल के बीच लेबनान के खिलाफ कार्रवाई के मामले में पूरी तरह से सामंजस्य पाया जाता है।

लेबनानी अखबार ने खुलासा किया है कि ज़ायोनी सेना ने हाल के दिनों में लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से हिज़्बुल्लाह से जुड़े स्थानों पर हमलों की एक नई लहर शुरू की है। इन कार्रवाइयों की निगरानी अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सीधे इस्राईली सेना के कमांड सेंटर से की जा रही है।

ज़ायोनी चैनल के अनुसार, अमेरिकी सैन्य अधिकारी सफद में इस्राईल के उत्तरी मोर्चे के मुख्यालय में मौजूद हैं और हमलों की पल-पल की निगरानी कर रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि लेबनान पर हर हमला अमेरिका की मंजूरी से किया जाता है।

सूत्रों का कहना है कि अमेरिका ने लेबनान के मामले में अपनी नीति में बदलाव करते हुए मध्यस्थ के बजाय साझेदार का रोल ले लिया है। इस भागीदारी का उद्देश्य केवल हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि यह संदेश देना है कि वाशिंगटन लेबनान में पूर्ण युद्धविराम नहीं चाहता, बल्कि केवल स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहता है।