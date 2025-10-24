पुतिन की चेतावनी, रूस पर टॉमहॉक से हमला हुआ, तो जवाब बेहद कड़ा होगा”

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज चेतावनी दी है कि अगर रूस पर टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया गया तो उसका जवाब कड़ा और सख़्त होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को ऐसे हथियार देना तनाव को और बढ़ाने वाला कदम है, जो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैला सकता है।

पुतिन ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पाबंदियां खतरनाक नतीजे पैदा कर सकती हैं, लेकिन रूसी अर्थव्यवस्था पर इनका कोई असर नहीं होगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि रूस कभी दबाव में आकर कोई रियायत नहीं देगा और अपने सम्मान व राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा।

रूसी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रम्प की बुडापेस्ट बैठक के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना तैयारी के किसी बैठक में शामिल होना सही नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि अमेरिका की नई पाबंदियां रूस पर दबाव डालने की कोशिश हैं, लेकिन रूस फिर भी संवाद जारी रखने और मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है।