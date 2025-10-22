अमेरिका में फिलिस्तीन के लिए रिकार्ड समर्थन

अमेरिका मे हुए ताज़ा सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग आधे से अधिक अमेरिकी नागरिक चाहते हैं कि वॉशिंगटन फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे।

रायटर्स के इस सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश अमेरिकियों का मानना है कि अमेरिका को फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में 80% डेमोक्रेट और 41% रिपब्लिकन थे। यह रुझान इस बात को दर्शाता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियाँ जनमत से मेल नहीं खातीं।

छह दिनों तक चले इस सर्वेक्षण में पाया गया कि 59% प्रतिभागियों ने फ़िलिस्तीन को अमेरिका द्वारा मान्यता देने का समर्थन किया, जबकि 33% ने इसका विरोध किया, और बाक़ी या तो असमंजस में थे या उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

पिछले कुछ हफ्तों में कई देशों ने फ़िलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता दी है, जिसके बाद इस्राईल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। याद रहे, 1948 में इस्राईल की स्थापना ने सैकड़ों हज़ार फ़िलिस्तीनियों के विस्थापन और दशकों लंबे संघर्ष को जन्म दिया था।

सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 60% अमेरिकियों का मानना है कि ग़ज़्ज़ा में इस्राईल के हमले अत्यधिक और अनुचित थे, जबकि 30% इस राय से असहमत थे।

इसके अलावा, 51% प्रतिभागियों का कहना था कि अगर ट्रमप मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने में सफल होते हैं, तो उन्हें काफ़ी सराहना मिलनी चाहिए, जबकि 42% ने इस विचार से असहमति जताई।