ईरान और अमेरिका के बीच कोई वार्ता नहीं हो रही 

इराक के विदेश मंत्री फ़वाद हुसैन ने कहा कि बग़दाद ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम पहले यह भूमिका निभा रहे थे लेकिन अब हालात कठिन हो गए हैं। अमेरिका की नीति बदल गई है। जब जो बाइडन और उनकी टीम सत्ता में आए थे, तो वे बातचीत जारी रखने के इच्छुक थे। कुछ समय तक हमने यह मध्यस्थता की, और उसके बाद ओमान ने यह भूमिका संभाली। उस समय हमारे पास पूरी जानकारी थी और तालमेल भी होता था। हम अमेरिकी और ईरानी पक्षों से यह जानते थे कि बातचीत किस दिशा में बढ़ रही है। लेकिन अब, जैसा कि स्पष्ट है, अमेरिका और ईरान के बीच कोई वार्ता नहीं चल रही है।”

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने पाँच दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला किया। इस बीच, ट्रमप प्रशासन के पूर्व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ ने अमेरिकी चैनल CBS को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि हम ईरान के साथ एक दीर्घकालिक कूटनीतिक समाधान तक पहुँचने के लिए तैयार हैं।”

दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने अमेरिकी अधिकारियों के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान हमेशा सम्मानजनक और पारस्परिक कूटनीतिक संवाद के लिए तैयार रहा है। “ईरानी जनता, जो एक प्राचीन और समृद्ध सभ्यता की योग्य उत्तराधिकारी है, सद्भावना का जवाब सद्भावना से देती है। लेकिन साथ ही, हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि अन्याय और थोपे गए दबावों के ख़िलाफ़ डटकर कैसे मुकाबला करना है।