ईरान और आज़रबैजन ने कैस्पियन सागर में किया अभ्यास 

ईरान और अज़रबैजान की नौसेनाओं ने कैस्पियन सागर में बाकू के तट के पास “बोयूक ज़ीरा” द्वीप के आसपास संयुक्त बचाव और राहत अभ्यास किया। यह चार दिवसीय अभ्यास “AZIREX 2025” नाम से आयोजित किया गया, जिसमें ईरानी नौसेना, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नेवल फोर्स और आज़रबैजानी नौसैनिक इकाइयों ने भाग लिया।

ईरान के बेड़े में “पायकान” और “सपार” मिसाइल पोतों के साथ आईआरजीसी का युद्धपोत “शहीद बसीर” भी शामिल था।

दोनों देशों की सुरक्षा बलों ने इस अभ्यास के ज़रिए संयुक्त योजना, राहत अभियानों और बचाव रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया।

रक्षा सूत्रों के अनुसार, इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाना, कैस्पियन सागर में स्थायी नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देना और ईरानी व आज़री बलों के बीच ऑपरेशनल समन्वय को मजबूत करना था।

अभ्यास के अन्य लक्ष्यों में व्यापारी जहाज़ों और तेल टैंकरों की सुरक्षा, भविष्य की संयुक्त सैन्य कवायदों के लिए साझा ढाँचा तैयार करना और दोनों पड़ोसी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सैन्य संबंधों को मज़बूत करना शामिल था।