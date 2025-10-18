हमने सीजफायर नहीं तोड़ा, हथियार हमारा संवैधानिक अधिकार 

हमास ने शस्त्र छोड़ने की बातों का खंडन करते हुए कहा कि यह हमारा मौलिक और कानूनी अधिकार है। हमास के वरिष्ठ नेता ग़ाज़ी हम्द ने अल-मयादीन से बातचीत में साफ़ किया कि हमास ने युद्धविराम का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उनके अनुसार, हमास के सभी हथियार कानूनी और राष्ट्र के लिए हैं, जो केवल ज़ायोनी क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं।

हम्द ने कहा कि ज़ायोनी शासन हिंसा और बर्बरता का सहारा ले रहा है और तल अवीव रोज़ाना समझौतों का उल्लंघन कर रहा है, जबकि हमास अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह निभा रहा है।

उन्होंने शवों के आदान-प्रदान की जटिलता पर कहा कि इस्राईल ने ग़ज़्ज़ा की स्थिति को बदलकर इस प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया है, लेकिन हमास अपने वादे के मुताबिक सभी शव सौंपेगा। उनका कहना था कि इस्राईल इस मुद्दे पर हमास पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह अनुचित है और मध्यस्थ देशों ने हमास की स्थिति को समझा है।

हम्द ने बताया कि युद्धविराम के दौरान ही ज़ायोनी हमलों में 28 नागरिक शहीद हुए हैं और कई समझौतों का उल्लंघन दर्ज किया गया है। साथ ही, अतिक्रमणकारी सेना के टैंक येलो लाइन से आगे बढ़ रहे हैं, जो समझौते का खुला उल्लंघन है।

ग़ाज़ी हम्द ने ग़ज़्ज़ा के भविष्य पर कहा कि इस क्षेत्र का प्रशासन पूरी तरह फ़िलिस्तीनियों के हाथ में होना चाहिए और हमास किसी अंतरराष्ट्रीय सरपरस्ती या बाहरी समिति के गठन के पक्ष में नहीं है।