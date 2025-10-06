इराक सऊदी सीमा पर हशदुश् शअबी ने चलाया सुरक्षा ऑपरेशन 

अल-मालूमा समाचार एजेंसी के अनुसार, इराक के अल-अनबार प्रांत के एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि हश्दुश-शअबी ने सऊदी अरब की सीमा के पास अरअर क्रॉसिंग तक जाने वाले सभी रास्तों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित कर ली है।
रिपोर्ट के मुताबिक, यह अभियान अरअर बॉर्डर तक जाने वाले ज़मीनी मार्ग की सुरक्षा और सैन्य बलों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ-साथ विघटनकारी तत्वों की घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से चलाया गया।
हश्दुश-शअबी बलों ने इन इलाकों में आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कई चेकपोस्ट भी स्थापित किए हैं। इससे पहले भी उन्होंने सऊदी सीमा के नज़दीक ऐसे ही सुरक्षा अभियानों को अंजाम दिया था।
याद रहे कि हश्दुश-शअबी बल, अन्य इराकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर, देश के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
