इराक, फिर मिलीं ISIS का निशाना बने लोगों की सामूहिक कब्रें 

इराक में एक बार फिर तकफीरी आतंकी संगठन आईएसआएईएस के अत्याचारों का निशाना बने लोगों की सामूहिक कब्रें मिली हैं । इराक़ के पूर्व सांसद मुख़्तार मूसवी ने रविवार को बताया कि नैनवा प्रांत के पश्चिम में स्थित तल्लअफ़र क्षेत्र में कई सामूहिक कब्रें मिली हैं, जिनमें वे लोग दफन हैं जिन्हें 2014 के बाद ISIS के कब्जे के दौरान ज़िंदा दफना दिया गया था।

उन्होंने समाचार एजेंसी अल-मअलूमा से बात करते हुए कहा — “तल्लअफ़र और नैनवा के अन्य इलाक़ों में ISIS के शासन के दौरान जो कुछ हुआ, उसे आसानी से दस्तावेज़ में दर्ज नहीं किया जा सकता। हम ऐसे भयावह अपराधों के गवाह हैं जिनमें हज़ारों निर्दोष लोगों की जान गई जिनमें महिलाएँ और बच्चे भी शामिल हैं।”

मूसवी ने बताया कि “तल्लअफ़र में मिली कुछ कब्रों में ऐसे पीड़ित हैं जिन्हें ज़िंदा दफनाया गया था। ये घटनाएँ आतंकवादी संगठन ISIS की अमानवीय और बर्बर सोच को उजागर करती हैं।”

उन्होंने कहा कि अब तक मिली कब्रें सिर्फ़ कुछ पीड़ितों की हैं, जबकि और भी कई अज्ञात कब्रें मिलने की संभावना है। उनका कहना था कि लापता हज़ारों लोगों की खोज की प्रक्रिया कई वर्षों तक चल सकती है।

मूसवी ने नैनवा में एक स्थायी समिति के गठन की मांग की ताकि सभी सामूहिक कब्रों की पहचान की जा सके, पीड़ितों की पहचान निर्धारित हो, और इन अपराधों को दस्तावेज़ में दर्ज कर अपराधियों के खिलाफ़ न्यायिक कार्रवाई का रास्ता खोला जा सके।