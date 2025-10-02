सुमुद फ्लोटिला पर हमला गंभीर अपराध : ईरान

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला पर ज़ायोनी शासन के हमले की कड़ी आलोचना की है और इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन और एक आतंकी कार्रवाई करार दिया है।

बकाई ने कहा कि यह हमला न केवल फ़िलिस्तीन की मज़लूम जनता की मदद के लिए काम करने वाले मानवीय समूहों के खिलाफ है बल्कि गज़्ज़ा की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिशों पर भी हमला है। उन्होंने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ज़ायोनी शासन की यह कार्रवाई गैरकानूनी और अमानवीय है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न देशों के मानवाधिकार और सामाजिक समूहों ने फ़िलिस्तीन की जनता का समर्थन किया और गज़्ज़ा की ज़ालिमाना नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की, जिस पर ज़ायोनी शासन का यह आक्रामक रुख अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है।

उन्होंने आगे कहा कि सुमूद कारवान पर हमला और उसमे शामिल लोगों की गिरफ्तारी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का साफ उल्लंघन है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तुरंत इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए।