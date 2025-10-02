हिज़्बुल्लाह लेबनान का शक्ति संतुलन बदलने मे सक्षम 

लेबनान की नाज़ुक राजनीतिक स्थिति को लेकर ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी का बयान चर्चा में है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव लारीजानी ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह के पास लेबनान में ताकत का संतुलन बदलने की पूरी क्षमता है।
लारीजानी ने ईरानी टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि, अगर हिज़्बुल्लाह इस समय कोई कदम नहीं उठा रहा है तो उसकी वजह यही है कि वो लेबनान और इस्राईल के बीच हुए युद्धविराम को बिगाड़ना नहीं चाहता लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह हालात बदलने की पूरी काबिलियत रखता है।
