हिज़्बुल्लाह लेबनान का शक्ति संतुलन बदलने मे सक्षम 

2 अक्तूबर 2025 - 14:59
समाचार कोड: 1734170
अगर हिज़्बुल्लाह इस समय कोई कदम नहीं उठा रहा है तो उसकी वजह यही है कि वो लेबनान और इस्राईल के बीच हुए युद्धविराम को बिगाड़ना नहीं चाहता लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो

लेबनान की नाज़ुक राजनीतिक स्थिति को लेकर ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी का बयान चर्चा में है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव लारीजानी ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह के पास लेबनान में ताकत का संतुलन बदलने की पूरी क्षमता है।

लारीजानी ने ईरानी टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि, अगर हिज़्बुल्लाह इस समय कोई कदम नहीं उठा रहा है तो उसकी वजह यही है कि वो लेबनान और इस्राईल के बीच हुए युद्धविराम को बिगाड़ना नहीं चाहता लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह हालात बदलने की पूरी काबिलियत रखता है। 

