मिस्र ने सुमुद फ्लोटिला के तीन सदस्यों को बंदी बनाया 

मिस्र ने इस्राईल नाकाबंदी तोड़ने के लिए गज़्ज़ा जा रहे ग्लोबल फ़्लोटिला सुमुद पर कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है।

गज़्ज़ा की नाकेबंदी की तोड़ने के लिए बनेफ़्लोटिला सुमूद कमेटी ने आरोप लगाया है कि मिस्र की सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी काहिरा में कारवां के मुख्य दफ़्तर के बाहर से तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें दो सदस्य खुद कमेटी के भी शामिल हैं।

कमेटी ने एक बयान में कहा कि अभी तक गिरफ्तार लोगों का ठिकाना स्पष्ट नहीं है। वहीं मुख्य दफ़्तर के आसपास सुरक्षा बलों की मौजूदगी अचानक बढ़ा दी गई है।

इन गिरफ़्तारियों के बावजूद, कमेटी ने कल भी मिस्र के अलग-अलग प्रांतों से आए मानवीय मदद को स्वीकार करना जारी रखा। इस दौरान कारवां के सदस्य फ़िलिस्तीन का झंडा लहराते दिखे और नारे लगाए — “हम यहां हैं, झंडा ऊँचा उठाया है” और “ए फ़िलिस्तीन, हमने तुम्हें नहीं भुलाया, पूरी अरब क़ौम तुम्हारे साथ है”।

पिछले दिनों कमेटी के प्रतिनिधियों ने तटीय शहरों और बंदरगाहों का दौरा किया था ताकि उन नौकाओं का निरीक्षण किया जा सके जो इस कारवां में शामिल होंगी। कमेटी का कहना है कि आवश्यक नौकाएं उपलब्ध कराने की कोशिशें अभी भी जारी हैं और नाव मालिकों व कंपनियों से अपील की गई है कि वे नावें दान करें या किराए पर दें।

पिछले हफ़्ते कमेटी ने जानकारी दी थी कि गज़्ज़ा के लिए निकलने वाली “आईबीज़ा” नाव के संबंध में ज़िम्मेदार पक्ष से संपर्क टूट गया है।