इमाम अली और ज़रुरतमंद लोग

:امام باقر علیه السلام
كانَ عَلِيٌّ عليه السلام إذا صَلَّى الفَجرَ لَم يَزَل مُعَقِّبا إلى أن تَطلُعَ الشَّمسُ، فَإِذا طَلَعَتِ اجتَمَعَ إلَيهِ الفُقَراءُ وَالمَساكينُ وغَيرُهُم مِنَ . النّاسِ، فَيُعَلِّمُهُمُ الفِقهَ وَالقُرآنَ، وكانَ لَهُ وَقتٌ يَقومُ فيهِ مِن مَجلِسِهِ ذلِكَ
شرح نهج البلاغة : ج ۴ ص ۱۰۹
इमाम मोहम्मद बाक़िर अ.स.
जब हज़रत अली (अ.स.) सुबह की नमाज़ अदा करते थे, तो नमाज़ के बाद बैठकर सूरज निकलने तक दुआ और ज़िक्र करते रहते थे। सूरज निकलते ही ग़रीब, ज़रूरतमंद और आम लोग उनके पास इकट्ठा हो जाते थे। वे उन्हें दीन की बातें और क़ुरआन सिखाते थे। एक तय समय तक यह सिलसिला चलता और फिर वे उस मजलिस से उठ जाते थे।
