कोलंबिया का इस्राईल के खिलाफ कड़ा एक्शन, राजदूत को निकाला

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने इस्राईल के साथ मुक्त व्यापार समझौते को समाप्त करने की घोषणा करते हुए इस्राईली राजनयिकों को तुरंत कोलंबिया छोड़ने का आदेश दिया है।

राष्ट्रपति पेत्रो ने कहा कि नेतन्याहू ने एक नया अंतरराष्ट्रीय अपराध किया है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला में शामिल दो कोलंबियाई नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है।

गौरतलब है कि कुछ घंटे पहले ही इस्राईली अधिकारियों ने मानवीय सहायता ले जा रहे "सुमूद बेड़े" के कई जहाजों को जब्त कर लिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था।

राष्ट्रपति पेत्रो ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर इस्राईल इस मानवीय काफिले पर हमला करता है, जो गज़्ज़ा पट्टी के लिए रवाना हुआ है, तो यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराध माना जाएगा।

उन्होंने बताया कि ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला एक बेहद खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, आसमान में ड्रोन की गतिविधियां बढ़ गई हैं और राडार पर अज्ञात नौकाओं को देखा जा रहा है।

राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि काफिले में शामिल 500 से अधिक विदेशी नागरिकों और स्वयंसेवकों की जान और सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाए।

पेत्रो ने याद दिलाया कि इस काफिले में दो कोलंबियाई नागरिक — मानवीला पिदोया और लूना बारितो — भी शामिल हैं, जिनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।