फिलीपींस में भूकंप से मरने वालों की संख्या 60 से पार 

फिलिपींस के सेबू द्वीप पर आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या कम से कम 60 तक पहुंच गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं।

फिलिपींस सिविल डिफेंस ब्यूरो के उप महासचिव बर्नार्डो एलेजांड्रो ने मीडिया को बताया कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.9 रिक्टर स्केल थी और सबसे ज्यादा नुकसान सेबू द्वीप में हुआ। इससे पहले अल-जज़ीरा की रिपोर्ट में 26 लोगों की मौत और 147 घायलों की बात कही गई थी।

फिलहाल, फिलिपींस में रेस्क्यू और राहत टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार काम कर रही हैं।