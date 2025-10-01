तुर्की सीरिया का विभाजन नहीं होने देगा : अर्दोगान

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब अर्दोगान ने कहा कि अगर कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (SDF) और सीरियाई सरकार के बीच एकीकरण समझौते की कूटनीतिक कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो तुर्की सीरिया के बंटवारे या उसकी क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान नहीं होने देगा।

अंकारा में संसद के उद्घाटन समारोह में अर्दोगान ने कहा कि हमने सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने और अपनी सीमा पर किसी आतंकी ढांचे को बनने से रोकने के लिए सभी कूटनीतिक रास्तों का इस्तेमाल किया है। हम अब भी धैर्य, ईमानदारी और समझदारी के साथ इन्हें आजमा रहे हैं।"

अर्दोगान ने कहा कि अगर इन कूटनीतिक पहल का कोई जवाब नहीं मिला, तो तुर्की की नीति और रुख साफ है। तुर्की सीरिया में किसी तरह का अशांति या 'दोबारा वही हालात' होने नहीं देगा।"

ग़ौरतलब है कि अंकारा सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एक आतंकी संगठन मानता है और चेतावनी दी है कि अगर यह ताकतें दमिश्क सरकार में शामिल नहीं होतीं तो तुर्की सैन्य कार्रवाई कर सकता है।