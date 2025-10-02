ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ स्वीकार नहीं करेगा रूस 

संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि ने साफ कहा है कि मास्को किसी भी हालत में ईरान पर दोबारा लगाई गई पाबंदियों को स्वीकार नहीं करेगा।

मेहर समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने कहा कि मास्को ईरान के खिलाफ हालिया पाबंदियों को गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण मानता है और उन्हें मानने से इनकार करता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भाषण देते हुए नेबेंजिया ने स्पष्ट किया कि रूस इन पाबंदियों को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करेगा।

बता दें कि रूस ने 1 अक्तूबर से सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभाल ली है और इसी दौरान ईरान पर लगाई गई पाबंदियां परिषद के सबसे अहम मुद्दों में शामिल हैं।