ट्रम्प की गज़्ज़ा योजना शांति का मार्ग नहीं बल्कि सरेंडर का फरमान 

मिस्र के प्रख्यात राजनेता और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के पूर्व डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अल-बरादई ने ज़ोर देकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का गज़्ज़ा पट्टी के भविष्य के लिए पेश किया गया प्लान असल में एक साज़िशी और थोपने वाला प्लान है।

उन्होंने कहा कि मैंने व्हाइट हाउस की वह प्रेस कॉन्फ़्रेंस सुनी जो गज़्ज़ा और फ़िलिस्तीन के बारे में थी और मुझे मौजूदा हालात और फ़िलिस्तीन व अरब देशों के भविष्य को लेकर गहरी मायूसी महसूस हुई। ट्रम्प का प्लान शांति के लिए नहीं बल्कि थोपी गई साजिश है।

पिछली रात नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में कहा कि ट्रम्प के प्लान में हमास का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण और ज़ायोनी क़ैदियों की वापसी शामिल है और गज़्ज़ा का इंतज़ाम हमास व फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की गैर-मौजूदगी में किया जाएगा।

नेतन्याहू ने यह भी कहा कि गज़्ज़ा का प्रशासन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के ज़रिए संभाला जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।