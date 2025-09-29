आयतुल्लाह सीस्तानी के नाम आयतुल्लाह खामेनेई का शोक संदेश 

ईरान की इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह अली खामेनेई ने शीर्ष धार्मिक नेता आयतुल्लाह सय्यद अली सीस्तानी की पत्नी के निधन पर शोक संदेश जारी किया है।
अहलुल बैत न्यूज एजेंसी (अबना) की रिपोर्ट के अनुसार, आयतुल्लाह सिस्तानी की पत्नी के निधन पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने उन्हें शोक संदेश भेजा है।
ईरान के सर्वोच्च नेता के शोक संदेश में कहा गया है कि
بسماللهالرّحمنالرّحیم
हज़रत आयतुल्लाह सीसतानी दामत बरकातोह
आपकी पत्नी के निधन पर मैं आपको शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं औरअल्लाह से उनके रहमत और मग़फ़ेरत तलब करता हूं।
सय्यद अली खामेनेई
7 मेहर 1404 (29 सितंबर 2025)
