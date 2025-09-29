इस्राईल अलग थलग पड़ा, दुनिया भर में ज़ायोनी शासन से नफरत बढ़ी

अमेरिका के प्रख्यात टीवी चैनल सीएनएन ने स्वीकार किया है कि ज़ायोनी शासन वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में इस्राईल के ख़िलाफ़ दुख और गुस्सा तेज़ी से बढ़ रहा है। गज़्ज़ा पर ज़ायोनी हमलों और कतर में हमास के नेताओं को निशाना बनाने के बाद, इस शासन की कार्रवाइयों की वैश्विक स्तर पर तीव्र निंदा हुई है। इसके अलावा, पहली बार एक जांच समिति ने गज़्ज़ा पट्टी में इस्राईल के हाथों नरसंहार की पुष्टि की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले सप्ताह यूरोपीय संघ ने भी इस्राईल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि खुद नेतन्याहू को यह स्वीकार करना पड़ा कि इस्राईल वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ गया है और अकेलेपन का सामना कर रहा है।