ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हल राजनैतिक रूप से ही संभव : सऊदी अरब 

क़तर के अलजज़ीरा चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक़, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फ़ैसल बिन फ़रहान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भाषण देते हुए कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संकट का हल सिर्फ़ कूटनीति से संभव है।

उन्होंने फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की अपील करते हुए सभी देशों से दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करने को कहा। साथ ही, उन्होंने क़तर पर हालिया इस्राईली हमले की निंदा करते हुए इसे ग़ैरक़ानूनी कार्रवाई बताया।

फ़ैसल बिन फ़रहान ने ज़ोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र को विश्व के संकटों और संघर्षों के समाधान में अधिक प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। गज़्ज़ा युद्ध पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको तुरंत हमले रोकने और मानवतावादी मदद गज़्ज़ा के लोगों तक पहुँचाने के कदम उठाने होंगे।

सऊदी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गज़्ज़ा जनसंहार रोकने में नाकाम रहा तो यह पूरे क्षेत्र और दुनिया में अस्थिरता का कारण बनेगा।

उन्होंने लेबनान की जनता और सरकार के समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि हम ताइफ़ समझौते के पालन और हथियारों को सिर्फ़ सरकार के हाथ में रखने की कोशिशों का समर्थन करते हैं। साथ ही, उन्होंने इस्राईल से सभी लेबनानी इलाक़ों से पूरी तरह हटने की मांग की।

फ़ैसल बिन फ़रहान ने कहा कि हम उन देशों का स्वागत करते हैं जो फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे रहे हैं और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के अनुमोदन का समर्थन करते हैं, जो फ़िलिस्तीनी मुद्दे के हल के लिए दो-राष्ट्र समाधान पर आधारित है।