इस्राईल ने गज़्ज़ा की राहत सामग्री हड़पी, 6,000 से ज्यादा ट्रक रोके 

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA ने कहा है कि मक़बूज़ा फिलिस्तीन के ज़ायोनी शासन ने करीब 6,000 ट्रक में भरे खाद्य और राहत सामग्री को सीमा पार करने से रोक दिया है; ये सामग्री गज़्जा की बुनियादी जरूरतों को पूरे तीन महीने तक पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। इनमें 1.3 मिलियन विस्थापितों के लिए लाखों तंबू और कंबल भी शामिल हैं।

UNRWA के मीडिया सलाहकार अदनान अबु हसन ने प्रेस बयान में कहा कि हालांकि संघर्ष के रुकने के बाद ट्रकों का प्रवेश बढ़ा है, लेकिन यह मात्रा मानवीय संकट और लोगों की व्यापक जरूरतों के अनुपात में बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, जो दो साल की लड़ाई और नाकेबंदी के बाद चरम पर पहुँच चुका है।

उन्होंने कहा कि ज़ायोनी शासन ने अब भी सैकड़ों आवश्यक वस्तुओं के गज़्जा में प्रवेश पर रोक लगा रखी है; इनमें चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य और पानी व सीवेज से संबंधित सामग्री, और बुनियादी खाद्य सामग्री शामिल हैं।

अबु हसन ने कहा कि गज़्ज़ा के अधिकांश लोग अपनी खरीदारी क्षमता लगभग पूरी तरह खो चुके हैं और मानवतावादी मदद ही उनके पास बचा एकमात्र विकल्प है।

उन्होंने कहा कि मानवीय संगठन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुरोध कर चुके हैं, जैसे कि डी-साल्टेशन और सीवेज स्टेशनों के स्पेयर पार्ट्स, चिकित्सा उपकरण, और अंतरराष्ट्रीय कर्मियों की प्रवेश अनुमति। लेकिन इस्राईल ने इन अनुरोधों में से अधिकांश को खारिज कर दिया है और केवल न्यूनतम खाद्य सामग्री और कुछ दवाओं के प्रवेश की अनुमति दी है।