नाइजीरिया के रक्षा मंत्री ने अपहरण कि बढ़ती घटनाओं के बीच दिया इस्तीफा

नाइजीरिया में राष्ट्रपति कार्यालय ने कल देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद बदारो अबूबकर के इस्तीफे की जानकारी दी। यह इस्तीफा देश में बढ़ती अपहरण की घटनाओं के बीच आया, जिसने राष्ट्रपति को “सुरक्षा आपातकाल” घोषित करने पर मजबूर कर दिया।

राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि 63 वर्षीय रक्षा मंत्री ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा: “उनका इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के समय हुआ और राष्ट्रपति इस आपातकाल की सीमा को उचित समय पर स्पष्ट करेंगे।”

बता दें कि नाइजीरिया में हथियारबंद समूहों द्वारा फिरौती के लिए अपहरण आम हो गया है; यह घटनाएं 2014 में शिबोक शहर में तकफीरी आतंकी समूह बोको हराम के द्वारा 276 छात्राओं के अपहरण के बाद शुरू हुई ।

हाल ही में इस प्रकार की घटनाओं में पिछले दो हफ्तों में 400 से अधिक नाइजीरियाई नागरिक अपहृत किए गए। इस घटना ने 2.3 करोड़ की जनसंख्या वाले अफ्रीका के सबसे बड़े देश को झकझोर दिया है। देश लगभग दो हिस्सों में विभाजित है: उत्तर में मुस्लिम बहुल और दक्षिण में ईसाई बहुल।

इन घटनाओं में वृद्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए, राष्ट्रपति ने अधिक सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश दिया।

अपहरण की यह नई लहर उस समय सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाइजीरिया में सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी और दावा किया कि “देश में ईसाई मारे जा रहे हैं”, जिसे नाइजीरिया सरकार ने खारिज कर दिया है।

