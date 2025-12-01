  1. होम
ईरानी राष्ट्रपति से तुर्क विदेश मंत्री की मुलाक़ात, सहयोग बढ़ाने पर जोर 

1 दिसंबर 2025 - 14:06
फिदान ने ईरानी दृष्टिकोण की सराहना करते हुए तुर्की की पूरी सहमति जताई और कहा कि अब समय है कि मुस्लिम देशों में सामूहिक और न्यायसंगत सहयोग बढ़ाया जाए।

तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान की ईरानी राष्ट्रपति मसूद पीज़िश्कियान से बैठक में क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों ने ईरान और तुर्की के गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाईचारे वाले संबंधों का जिक्र करते हुए आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। 
डॉ पीज़िश्कियान ने कहा कि अगर मुस्लिम देश एकजुट होकर काम करें तो कोई बाहरी ताकत उन्हें परेशान नहीं कर सकती। उन्होंने स्ट्रैटेजिक सहयोग और व्यापार, विज्ञान और संस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
फिदान ने ईरानी दृष्टिकोण की सराहना करते हुए तुर्की की पूरी सहमति जताई और कहा कि अब समय है कि मुस्लिम देशों में सामूहिक और न्यायसंगत सहयोग बढ़ाया जाए। दोनों पक्षों ने व्यापार, आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।
 

