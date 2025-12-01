अमेरिका विश्व शांति के लिए खतरा, इस्राईल पर लगाम लगाओ 

ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है । उन्होंने युद्धविराम के गारंटी देने वाले देशों को भी आगाह करते हुए कहा कि उन्हे चाहिए कि वह इस्राईल पर नियंत्रण लगाएं।

ईरानई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिकी हस्तक्षेप, अन्य देशों में दखल और ज़ायोनी सरकार का खुला समर्थन दुनिया के लिए गंभीर चुनौती है।

उन्होंने कहा कि लेबनान, सीरिया और फ़िलिस्तीन में हालात नाजुक हैं और इस्राईल बार-बार युद्धविराम का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका की धमकियों और आक्रामक नीतियों ने इसे विश्व शांति के लिए सबसे खतरनाक देश बना दिया है।

बकाई ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा रिवॉल्यूशन गार्ड्स पर लगाए गए आरोपों को भी निराधार बताया और कहा कि यह सिर्फ़ इस्राईल को खुश करने की राजनीतिक कोशिश है। इसके अलावा, उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ते संबंधों और क्षेत्रीय मामलों पर विस्तृत चर्चा की।

ईरानी राजनयिक ने जोर देकर कहा कि वह कोई उकसावे वाला कदम नहीं उठा रहा और सभी वार्ता तभी सफल होंगी जब सभी पक्ष एक-दूसरे के अधिकारों और सुरक्षा की मान्यता दें।

