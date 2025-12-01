लेबनान में पॉप की मौजूदगी के बावजूद इस्राईल के बर्बर हमले जारी 

शांति और मित्रता का संदेश लेकर निकले पोप लियो की लेबनान यात्रा के दौरान ज़ायोनी सेना ने एक बार फिर लेबनान पर बर्बर हमले किए।

अल-मयादिन की रिपोर्ट के अनुसार, लेबनानी सूत्रों ने दक्षिण लेबनान में ज़ायोनी सेना की नई आतंकी गतिविधियों की जानकारी दी। ज़ायोनी सेना ने बसरतरा और कफ़रशुबा के इलाकों को निशाना बनाया। इसके अलावा, ज़ायोनी सेना के ड्रोन ने अल-दहैरा गाँव पर दो बम गिराए।

युद्ध विराम के बाद भी लेबनान के हवाई क्षेत्र में ज़ायोनी ड्रोन और लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना आम हो गया है।

इस बीच, अल-अलम के संवाददाता ने पोप की यात्रा के बारे में बताया कि यह पोप लियो की पोप बनने के बाद पहली यात्रा है। वे शांति और मित्रता का संदेश लेकर लेबनान आए हैं, जबकि इस्राईल का अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण जारी है।

