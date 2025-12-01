CNN का दावा, मादुरो ने सत्ता छोड़ने की शर्त रखी

अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN ने दावा किया है कि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रतिनिधियों से संपर्क किया है ताकि दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू की जा सके, हालांकि व्हाइट हाउस ने उनके तुरंत इस्तीफे पर जोर दिया।

प्रसिद्ध अमेरिकी चैनल CNN ने कहा है कि मादुरो की सरकार ने अमेरिकी प्रतिनिधियों से संपर्क किया ताकि कैरेबियन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मतभेदों को सुलझाने का रास्ता तैयार किया जा सके। कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार्य माना, लेकिन व्हाइट हाउस ने मादुरो के तुरंत इस्तीफे पर जोर दिया।

29 नवंबर को ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर घोषणा की कि वेनेज़ुएला की वायु सीमाओं को बंद कर दिया जाएगा। वॉशिंगटन वेनेज़ुएला सरकार पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाता है।

दूसरी ओर, अमेरिकी नौसेना ने विमानवाहक पोत जेराल्ड आर फोर्ड, एक परमाणु पनडुब्बी और 16,000 से अधिक सैनिकों के साथ एक युद्ध समूह को कैरेबियन सागर में तैनात कर दिया है।

सितंबर से अब तक अमेरिकी बलों ने कम से कम 20 तेज गति वाली नौकाओं को डुबो दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 80 से अधिक लोग मारे गए हैं।

अमेरिकी मीडिया बार-बार इस संभावना की खबर दे चुका है कि अमेरिका जल्द ही वेनेज़ुएला की भूमि पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है।

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने OPEC और OPEC प्लस को एक औपचारिक पत्र में चेतावनी दी कि वॉशिंगटन की योजनाओं के परिणामस्वरूप इस देश के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सैन्य शक्ति के जरिए वेनेज़ुएला के इन विशाल तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता है, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित भंडारों में गिने जाते हैं।