हिज़्बुलाह और लेबनान पर दबाव बढ़ाने में जुटे अमेरिका और इस्राईल 

अमेरिका और इस्राईल ने लेबनान और हिज़बुल्लाह पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत अपने प्रयास तेज़ कर दिए हैं।

इस्राईल ने अमेरिका के समर्थन से एक बार फिर हिज़बुल्लाह को साल के अंत तक हथियार छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। इस्राईल का दावा है कि हिज़्बुल्लाह लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जबकि हिज़्बुल्लाह का कहना है कि समय आने पर दुश्मन का जवाब देगा।

इस्राईल की रणनीति में हिज़्बुल्लाह के कमांडरों की हत्या, गोदामों और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमले और साइबर/मानसिक दबाव शामिल हैं। साथ ही आर्थिक दबाव, दक्षिणी और बेक़ाअ क्षेत्रों में भर्ती क्षमता कम करना और ड्रोन-मिसाइल उत्पादन पर चोट शामिल है।

अमेरिका-इस्राईल का उद्देश्य हिज़्बुल्लाह को कमजोर कर लेबनान को ऐसी स्थिति में लाना है कि वह इस समूह की मौजूदगी जारी रखने की कीमत न चुका सके।



