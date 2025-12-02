बहरैन, शिया समुदाय के खिलाफ मनमानी गिरफ्तारी तेज़

अबना समाचार एजेंसी के अनुसार, आले-खलीफा शासन बहरैन में आम नागरिकों के खिलाफ दमन चक्र की नीति जारी रखे हुए है। सुरक्षा बलों ने एक शहीद के अंतिम संस्कार में भाग लेने के कारण हाजी फखरी अल-राशिद को गिरफ्तार किया।

बहरैन कैदी मामलों की समिति की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2025 में 43 लोगों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए , अब अल-राशिद की गिरफ्तारी के बाद यह संख्या 44 हो गई। इनमें से 20 लोग रिहा किए गए हैं, जबकि 23 लोग अभी भी हिरासत में हैं।

समिति ने बताया कि अधिकांश गिरफ्तारी अब्दुल्लाह हसन के अंतिम संस्कार में भाग लेने के कारण हुई, जो आम नागरिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी करने शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार को लगातार कुचलने को बयान करने के लिय काफी है।

समिति ने जोर देकर कहा कि दर्ज की गई संख्या दमन चक्र की पुष्टि करती है और ये कार्रवाइयाँ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का स्पष्ट उल्लंघन तथा नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार पर सीधा हमला हैं।

पूर्व में बहरैन कैदी मामलों की समिति ने देश के अधिकारियों से सभी गिरफ्तार लोगों को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने, सुरक्षा सम्मेलनों और अचानक छापों की नीति को रोकने, और बुनियादी अधिकारों का पालन करने का आग्रह किया था।