ज़ायोनी सेना में अभूतपूर्व संकट, सेवा करने से भाग रहे हैं जवान

अहले बैत समाचार एजेंसी (अबना) के अनुसार, जबकि सेना के वरिष्ठ अधिकारी लगातार जवानों की बढ़ती कमी के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, एक नए अध्ययन से पता चला कि इस्राईल की सेना अपने सैनिकों को बनाए रखने में अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है।

नेटवर्क 12 की रिपोर्ट के अनुसार, इस्राईल की सेना में लेफ्टिनेंट और कैप्टन स्तर पर लगभग 1,300 अधिकारी और मेजर स्तर पर लगभग 300 अधिकारी की कमी है।

सेना के आंतरिक सर्वेक्षणों के अनुसार, केवल 63% अधिकारी सेवा जारी रखने के इच्छुक हैं, जबकि यह आंकड़ा 2018 में लगभग 83% था। नॉन-कमीशन अधिकारियों में भी सेवा जारी रखने की इच्छा 2018 में 58% से घटकर इस वर्ष 37% हो गई है।

इस्राईल की सेना कई वर्षों से पेशेवर जवानों को बनाए रखने में समस्या का सामना कर रही है, क्योंकि नागरिक क्षेत्र में काम आय के दृष्टिकोण से अधिक आकर्षक और जिम्मेदारियों के मामले में कम दबाव वाला माना जाता है।

हालिया संकट युद्ध से होने वाली थकान, सेवा की प्रतिकूल परिस्थितियों, राजनीतिक तनाव और सेना की उच्च कमान में हाल की नियुक्तियों से व्यापक असंतोष के कारण बढ़ गया है।

पिछले नवंबर में, सेना के वरिष्ठ मानव संसाधन अधिकारी ने नेसेट के सदस्यों को सूचित किया कि लगभग 600 पेशेवर सैनिक समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त होने के लिए आवेदन कर चुके हैं और युवा अधिकारी खाली पदों को भरने के लिए समय से पहले पदोन्नति पा रहे हैं।

सेना प्रमुख और मानव संसाधन प्रमुख, अन्य अधिकारियों के साथ, इस संकट का सामना करने और पेशेवर जवानों की स्थिति को और खराब करने वाले कानूनों को लागू होने से रोकने के लिए योजनाएँ तैयार कर रहे हैं।

वर्तमान में लगभग 80,000 हरिदी पुरुष, जिनकी उम्र 18 से 24 वर्ष है और जो सेना में सेवा के लिए योग्य हैं, अभी तक सेना में शामिल नहीं हुए हैं। दूसरी ओर, इस्राईल सेना तत्काल 12,000 नए सैनिकों की आवश्यकता पर जोर दे रही है ताकि गज़्जा में हमास के खिलाफ युद्ध और अन्य सैन्य चुनौतियों से उत्पन्न भारी दबाव और रिजर्व की पूर्ति की जा सके।

