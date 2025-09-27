ईरानी राष्ट्रपति की गुटेरेस से मुलाक़ात, स्नैपबैक मैकेनिज़्म को बताया ग़ैरक़ानूनी 

संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसऊद पीज़िश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटेरेस से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने ईरान पर फिर से संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियां लगाने की प्रक्रिया यानी स्नैपबैक मैकेनिज़्म को ग़ैरक़ानूनी और ग़ैर-नैतिक बताया।

डॉ पीज़िश्कियान ने फिलिस्तीन संकट पर बात करते हुए सुरक्षा परिषद की चुप्पी पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि गज़्ज़ा में जारी नरसंहार और तबाही की निंदा तक नहीं की गई, जो UNSC की नाकामी का सबूत है। उन्होंने दोहराया कि ईरान ने परमाणु समझौते की सारी शर्तें पूरी की हैं और जब रूस और चीन भी स्नैपबैक का विरोध कर रहे हैं, तो पाबंदियों को वापस लाना ग़लत और अनुचित होगा।

ईरानी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि महासचिव इस प्रक्रिया को रोकने में भूमिका निभाएंगे। जवाब में गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस्राईल पर गज़्ज़ा युद्ध रोकने का दबाव बना रहा है और इस संघर्ष में संगठन के सैकड़ों कर्मचारी मारे गए हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि स्नैपबैक सक्रिय होने से पहले कूटनीतिक समाधान तलाशने की कोशिश होगी।