बिहार, रसूले अकरम (स.अ.) पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल

बिहार के अररिया जिले के जोगबनी में सोशल मीडिया पर पैगंबर-ए-अकरम हजरत मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर तनाव फैल गया। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी आर्यन साह को गिरफ्तार क लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इलाके में शांति व्यवस्था कायम है।

मामला अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई शुक्रवार को दर्ज शिकायत के आधार पर की गई है। इस संबंध में जिले छोटी मस्जिद निवासी जीशान खान ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।